Мэр Сочи встретился с семьями на торжественном приеме в честь праздника

Глава города пожелал всем сочинским семьям здоровья, счастья, любви, благополучия, взаимопонимания, долголетия и добра.

Сегодня в России отмечается светлый праздник — День семьи, любви и верности. Его история связана со святыми благоверными Петром и Февронией Муромскими, которые в православной традиции олицетворяют счастливый брачный союз.

8 июля посвящен всем супружеским парам, кто только начал совместную жизнь, и кто уже многие годы поддерживает священные узы брака, в любви и гармонии растит детей и внуков.

С такими сочинском семьями встретился мэр Сочи Алексей Копайгородский на торжественном приеме. Среди них Игорь Владимирович и Светлана Сергеевна Коляда, которые в этом году отметили 50 лет совместной супружеской жизни. А также Михаил Владимирович и Галина Юрьевна Титовы, истории брачных отношений которых уже 35 лет.

"Искренне приятно вручить им медаль «За любовь и верность». Эти супруги и еще миллионы семей в нашей великой стране — бесконечный пример любви и уважения, нерушимого союза между мужчиной и женщиной. Столпы, на которых крепко стоит наше общество", - отметил Алексей Копайгородский.

Глава города пожелал всем сочинским семьям здоровья, счастья, любви, благополучия, взаимопонимания, долголетия и добра.