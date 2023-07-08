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НовостиОбщество8 июля 2023 6:46

В Сочи изменят схему движения на время спортивного фестиваля

Мероприятие пройдет с 8 по 9 июля
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/officialsochi

Фото: t.me/officialsochi

В Сочи изменят схему движения на время спортивного фестиваля. «Swim run Sochi» пройдет с 8 по 9 июля.

- С 15:00 8 июля до 13:00 9 июля изменится схема движения маршрута №115 на улице Несебрской и Орджоникидзе. Из него будут исключены остановочные пункты «Поликлиника», «Ривьерский мост», «Морвокзал», «к/з Фестивальный», «Зимний театр», «парк Фрунзе», «парк Дендрарий», - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что также будет ограничен проезд машин в Центральном районе города.