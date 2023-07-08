Фермеры продают ягоды и фрукты на ярмарках в Краснодаре

В Краснодаре 8 июля открылись ярмарки выходного дня.

Лето в самом разгаре. На прилавках появляется все больше свежих овощей и фруктов. В ассортименте появились и ягоды. В Краснодаре 8 июля открылись ярмарки выходного дня. Здесь продают только домашние и фермерские продукты.

«Покупателей ожидает урожай кабачков, баклажанов, кукурузы, разнообразие молодого картофеля, ароматные томаты и огурцы, молодой чеснок, зелень, морковь, свекла, абрикос, яблоки и многие другие фрукты, ягоды и овощи», - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что помимо всего вышеперечисленного здесь можно купить мясо, сыры, молочку, колбасу, выпуску, мед и разные сладости. К слову, все ярмарки работают с 08:00 до 15:00 часов. Они открытии на шести улицах: Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1); имени Героя Яцкова (вблизи дома № 11); Бургасская (вблизи дома № 31/1); Одесская (вблизи дома № 48); Восточно-Кругликовская, 26; Западный Обход, 34.