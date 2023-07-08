Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Тимашевском районе Кубани более 120 школьников поучаствовали в «Дне цифры». Это ученики 4-й школы. Они отдыхают в лагере дневного пребывания.

«Вы больше узнаете о возможностях искусственного интеллекта, принципах работы рекомендательных систем и анализе данных. Возможно, это поможет понять, что такое информационные технологии и сделать первые шаги в эту профессию», - сообщил директор ГКУ КК «Цифровая Кубань» Михаил Олефиренко.

Уточняется, что учеников знакомили с современными технологиями в формате командной игры. После окончания мероприятия каждую команду наградили дипломом и сладкими призами.