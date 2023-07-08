Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре обсудили вопросы трудовой адаптации людей с ментальными нарушениями. Тему поднимали во время пресс-конференции при поддержке Фонда президентских грантов. Ее провела благотворительная организация «Добрый-Юг».

«Взаимодействие власти и общества — это двустороннее движение. Спрос рождает предложение не только в бизнесе, но и общественной жизни. Яркий тому пример благотворительные акции, которые направлены на трудоустройство людей с ментальными нарушениями», - сообщил советник губернатора, председатель совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев.

Уточняется, что на данный момент в мастерских учатся и работают 37 человек. Таким образом у них получается избегать социальной изоляции и заниматься полезным делом в комфортной среде.