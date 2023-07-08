Мэр Сочи встретился с семьей участника спецоперации

Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с участником специальной военной операции Давидом Федоровым, его замечательными супругой Валерией и детьми.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с участником специальной военной операции Давидом Федоровым, его замечательными супругой Валерией и детьми.

"Поздравил сочинцев с Днем семьи, любви и верности, главу семьи поблагодарил за безупречную службу Родине. Сейчас он находится дома в отпуске, супруги ждут третьего ребенка", - рассказал Алексей Копайгородский.

Глава города также отметил, что сегодня сочинцы, которые на передовой выполняют боевые задачи, являются примером истиной любви и верности своему Отечеству, выполняя священный долг по защите своих родных и миллионов граждан нашей страны.

Алексей Копайгородский также отметил, что их мужество, профессионализм и отвага получают мощную поддержку в тылу от Президента России, губернатора края. В Сочи также продолжают всесторонне помогать семьям участников СВО – за каждой закреплен ответственный сотрудник администрации, находящийся всегда на связи. Продолжают действовать 11 мер поддержки.

"Поздравляю всех наших защитников, кто сейчас на передовой! Мужества вам и терпения во время вынужденной разлуки с близкими для исполнения воинского долга!Крепкого здоровья, счастья и благополучия!" - заключил Алексей Копайгородский.