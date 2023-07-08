Краснодарские многодетные семьи наградили медалями «Родительская слава». Фото: Александр Райко/krd.ru.

Многодетным семьям Краснодара вручили медали «Родительская слава». Церемония прошла накануне Дня семьи, любви и верности. Она состоялась в торжественной обстановке в Муниципальном концертном зале.

«Примите наши искренние поздравления с этой наградой. Вы отличные родители и воспитали прекрасных детей, которые занимаются творчеством, достигают успехов в учебе, любят свое Отечество и чтят традиции», - сообщила заместитель главы города Лилиана Егорова.

Уточняется, что городскую памятную медаль получили восемь человек.

Решение о награждении было принято в июне этого года на 58-м очередном заседании городской Думы.