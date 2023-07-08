В Краснодаре остановился общественный транспорт. Фото t.me/krasnodar_transport

В Краснодаре остановилось движение трамваем и троллейбусов из-за сильного ливня. На дорогах скопилось столько воды, что транспорт не может проехать.

«Из-за скопления воды на перекрестке улиц Садовая и Кузнечная стоит движение трамвайных маршрутов №1, 3, 20, 21. Также остановились троллейбусы в оба направления на участках улиц: ул. Северная -Янковского, Северная -Ломоносова, Октябрьская-Советская к Постовой», - сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».

Уточняется, что остановлено движение трамваев на пересечениях улиц: Коммунаров - Ленина, Коммунаров - Северная, Коммунаров - Карасунская, Дмитриевская Дамба - Горького - Садовая, Железнодорожная - Гоголя, Коммунаров - Гоголя, Садовая - Кузнечная.