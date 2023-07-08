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НовостиОбщество8 июля 2023 15:12

В Армавире 10 июля пройдет профилактическая акция «Кубань против рака»

Медики будут работать на базе поликлиники № 3
Мария ЧАЛАЯ
В Армавире проведут профилактическую акцию «Кубань против рака». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Армавире проведут профилактическую акцию «Кубань против рака». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Армавире 10 июля пройдет профилактическая акция «Кубань против рака». Жители города смогут обратиться к медикам, которые будут работать на базе поликлиники № 3.

«Мероприятия в рамках краевого проекта «Кубань против рака» проходят в крае уже 12 лет. Они направлены ранее выявление онкологических заболеваний у жителей отдаленных населенных пунктов», - сообщил главный внештатный врач-онколог министерства здравоохранения Краснодарского края Роман Мурашко.

Уточняется, что пациентов примут онкодерматолог, онкопроктолог, маммолог и врач УЗИ. Для того, чтобы попасть на прием, пациентам необходимо предварительно записаться в регистратуре поликлиники.