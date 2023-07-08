Краснодарская делегация поздравила город-побратим Сухум с 2507-летием

Глава Краснодара поздравил город-побратим Сухум с 2507-летием. Фото: Станислав Телеховец/krd.ru.

Делегация из Краснодара приехала по приглашению в столицу Абхазии для празднования Дня города. Евгений Наумов поздравил жителей и главу Сухума с 2507-летием города.

«Нашей дружбе уже 11 лет. У нас есть много точек соприкосновения: туризм, спорт, образование. Будем и дальше развивать наши побратимские связи», - сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

В составе краснодарской делегации столицу Абхазии посетили первый заместитель председателя городской Думы Краснодара Галина Ермакова, глава администрации Карасунского округа Николай Хропов и начальник отдела зарубежных связей и межмуниципального сотрудничества Алексей Луговский.