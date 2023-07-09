Что произошло за ночь 9 июля в Краснодарском крае

В Краснодаре из-за сильного ливня подтопило улицы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодарском крае ограничили посещение лесов до 27 июля. Решение принято для того, чтобы избежать массовых лесных пожаров.

Губернатор Краснодарского края довез семью с детьми до дома на личной машине. Глава региона помог семье, которая не смогла вернуться из-за ливня и подтопленных улиц.

В Краснодаре из-за сильного ливня подтопило улицы. В некоторых районах города вода сама ушла в ливневки, а где-то ее пришлось откачивать сотрудникам городских служб.

В Краснодаре в День семьи, любви и верности поженился участник спецоперации. Александр только недавно вернулся в Краснодар к своей возлюбленной из зоны СВО. Для него и его супруги Алины 8 июля - теперь дата создания их семьи.