9 июля отмечается День пожарной охраны Краснодарского края Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Кубани поздравил пожарных региона с профессиональным праздником. Глава региона написал слова поздравления в своем telegram-канале.

«В сегодняшнее непростое время мы не раз в этом убеждались – серьезные пожары были ликвидированы максимально оперативно. Своими решительными и четкими действиями вы продемонстрировали высокий класс мастерства и профессиональных навыков. От всей души желаю спокойных трудовых будней без происшествий и вызовов по тревоге», – написал Вениамин Кондратьев.

День пожарной охраны Краснодарского края празднуется 9 июля. В 2023 году региональная служба отмечает 15-летие. В нее входит 39 укомплектованных депо по всему краю и около 900 сотрудников. Всего в их работе насчитывается более 40 тысяч выездов на тушение пожаров, ликвидацию ЧС и последствий ДТП, спасение людей.