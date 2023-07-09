Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июля 2023 5:35

Губернатор Кубани поздравил пожарных региона с профессиональным праздником

9 июля отмечается День пожарной охраны Краснодарского края
Светлана ОВДЕЙ
9 июля отмечается День пожарной охраны Краснодарского края Фото: admkrai.krasnodar.ru

9 июля отмечается День пожарной охраны Краснодарского края Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Кубани поздравил пожарных региона с профессиональным праздником. Глава региона написал слова поздравления в своем telegram-канале.

«В сегодняшнее непростое время мы не раз в этом убеждались – серьезные пожары были ликвидированы максимально оперативно. Своими решительными и четкими действиями вы продемонстрировали высокий класс мастерства и профессиональных навыков. От всей души желаю спокойных трудовых будней без происшествий и вызовов по тревоге», – написал Вениамин Кондратьев.

День пожарной охраны Краснодарского края празднуется 9 июля. В 2023 году региональная служба отмечает 15-летие. В нее входит 39 укомплектованных депо по всему краю и около 900 сотрудников. Всего в их работе насчитывается более 40 тысяч выездов на тушение пожаров, ликвидацию ЧС и последствий ДТП, спасение людей.