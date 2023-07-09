В Анапе 26 курганов стали объектами культурного наследия федерального значения Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Анапе 26 курганов стали объектами культурного наследия федерального значения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Курганы и курганные группы внесли в реестр памятников археологии по решению Министерства культуры РФ.

Региональное управление охраны объектов культурного наследия организовало государственные историко-культурные экспертизы. Специалисты, в частности, провели комплексные исследования, установили характеристики, предметы охраны, границы территорий объектов.

Всего в крае насчитывается более пяти тысяч объектов, имеющих статус памятников федерального значения.

«Памятники археологии имеют особое историко-культурное значение, так как являются основным источником информации о древнейшем периоде нашей истории. Поэтому их включают в реестр в качестве памятников федерального значения», – отметил вице-губернатор края Роман Лузинов.

В настоящее время Кубань лидирует среди регионов России по количеству археологических исследований. С начала года в регионе работали 110 экспедиций. Из них 40 продолжают проводить разведки и находят курганы, грунтовые могильники, городища, селища, стоянки, дольмены, древние некрополи и крепости.

Археологические объекты включают в перечень выявленных объектов культурного наследия. После экспертиз их вносят в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России.