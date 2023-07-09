Фото из архива КП

Краснодарец выжил после удара током в 27 тысяч вольт. Его госпитализировали с ожогами, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Отмечается, что мужчина сокращал путь в районе станции Краснодар II. Чтобы не обходить весь состав, 26-летний местный житель решил его перелезть и получил удар током. Его мощность превысила 27 тысяч вольт.

Отмечается, что обнаружили краснодарца сотрудники станции. Он вызвали Скорую помощь, которая госпитализировала мужчину. У него диагностировали сильные ожоги. Сейчас за жизнь местного жителя борются врачи.