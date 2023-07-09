На Кубани проведут акции по поддержке здорового образа жизни с 10 по 15 июля Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани проведут акции по поддержке здорового образа жизни. Профилактические мероприятия организуют в муниципалитетах с 10 по 15 июля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, с 10 по 13 июля в Краснодаре состоятся выезды мобильного центра «Маршрут здоровья». В Армавире 10 июля пройдет выездная профилактическая акция «Кубань против рака».

В Юбилейном микрорайоне Краснодара 11 июля состоится физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро». Зарядку проведут с 8:000 до 8:30 в Рождественском парке. А 13 июля акция состоится на спортплощадке домов №31 по ул. Зиповской и №201 по ул. Дзержинского.

С 11 по 13 июля мобильный комплекс «Диспансеризация» посетит Курганинский район. Выезд профилактического проекта «Гастропоезд» запланирован 12 июля в Крыловский муниципалитет.

Акцию «Кубань – край долгожителей» 13 июля организуют в Горячем Ключе. А в поликлинике Каневской ЦРБ 15 июля пройдет «День здоровья» под девизом «Правила для безопасной жизни».

«Также в образовательных и медицинских учреждениях региона пройдут лекции и беседы по основам здорового и безопасного образа жизни», – сообщили в пресс-службе администрации края.

Отмечается, что профилактические мероприятия пройдут в рамках Всероссийской недели, направленной на снижение смертности от внешних причин.