В Сочи закрыли пляжи из-за шторма

В Сочи временно закрыли пляжи Фото из архива КП

В Сочи временно закрыли все городские пляжи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта. Купание в море временно запрещено из-за шторма.

Напомним, ночью 9 июля на Сочи обрушилась непогода. Ливни превратили улицы в реки. Бурные потоки воды сносили все на своем пути. Под серьезный удар стихии попал Хостинский район.

Всего за ночь на курорте выпало около 80 мм осадков, что составляет 2/3 от месячной нормы.

«Проезжая часть на поврежденных участках дорог расчищена. Из подтопленных дворов и подвалов продолжается откачка воды. Мониторинговые группы ведут поквартирный и подворовой обход. Все городские пляжи закрыты», – сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Купание в море разрешат, как только изменится погода и стихнет шторм.

Напомним, штормовое предупреждение на курорте действует до 10 июля включительно.