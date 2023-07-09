В Анапе продлили запрет на купание в море из-за шторма Фото: Виталий ТИМКИВ

В Анапе продлили запрет на купание в море из-за шторма. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта. Заходить в воду отдыхающим запрещено второй день из-за шквалистого ветра и сильного донного течения.

«На пляжах Анапы установлены красные флаги - это значит, что в воду заходить опасно. Спасатели просят жителей и гостей отнестись к ситуации со всей серьезностью и не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску», – напомнили в мэрии Анапы.

Уточняется, что запрет снимут, как только изменится погода и стихнет шторм.