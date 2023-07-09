Бурные потоки воды сносили все на своем пути

Прокуратура проконтролирует устранение последствий ночной грозы в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Напомним, ночью 9 июля на курорт обрушились сильные дожди. Серьезный удар пришелся на Хостинский район, где вода зашла в многоэтажку. Кроме того, бурными потоками воды на улицах снесло несколько автомобилей.

В результате разгула стихии никто не пострадал. Всего за ночь в Сочи выпало около 80 мм осадков, что составляет 2/3 от месячной нормы.

«Прокуратурой Хостинского района города Сочи осуществляется контроль за достаточностью мер, принимаемых уполномоченными органами по ликвидации последствий непогоды, в том числе по обеспечению прав граждан», – сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.