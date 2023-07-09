Пробка увеличилась до 10 км

Пробка перед Крымским мостом в Краснодарском крае увеличилась до 10 км. По данным сервиса «Яндекс. Карты», дорожный затор растянулся от 132 км до 142 км трассы A-290.

Всего досмотр перед въездом на мост стоит более 800 автомобилей. Время ожидания составляет более двух часов.

Пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края Фото: «Яндекс.Карты»

Дорожный затор возник и со стороны Крыма. Здесь пробка растянулась на пять километров. Въезд на мост ожидают 590 автомобилей.

Пробка перед Крымским мостом со стороны Крыма Фото: «Яндекс.Карты»

В настоящее время для разгрузки дорожного затора увеличили количество постов досмотра и усилили их работу.

«В течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены. Со стороны Крыма силами Министерства транспорта Республики Крым, Управления ГИБДД МВД по Республике Крым и ГУ МЧС России организованы мероприятия по выдаче питьевой воды гражданам, находящимся в очереди», – написал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем telegram-канале.