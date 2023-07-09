В Краснодаре ремонтируют провал дороги по улице Тургенева

Участок дороги огородили Фото: krd.ru

В Краснодаре ремонтируют яму по улице Тургенева. Провал возник днем 9 июля в районе дома №142. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Предварительно, причиной провала стал порыв на сетях хозяйственно-бытовой канализации.

«На месте работают специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК, а также представители «Краснодар Водоканала». Для безопасности автомобилистов участок огорожен», – уточнили в мэрии.

В настоящее время водители могут проехать только одной из трех дорожных полос.