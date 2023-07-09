В Краснодаре временно остановили движение по улице Московской Фото: t.me/mcu_krd

В Краснодаре временно остановили движение по улице Московской. Об этом сообщили в telegram-канале муниципального центра управления.

В настоящее время на улице работают специалисты службы спасения. Они откачивают воду из-за дождей.

«Просим водителей подбирать альтернативные маршруты, не рисковать собой и своим автомобилем», – отметили в МЦУ Краснодара.

Уточняется, что автобус №52 временно работает по измененному маршруту.

«Из-за скопления воды по ул.Московской от ул. Петра Метальникова /Гомельской автобус №52 временно изменил схему движения: П.Метальникова- Ростовское шоссе- Офицерская, далее по маршруту», – сообщили в МУП «КТТУ».