Сотрудник мэрии Краснодара спас людей из горящей многоэтажки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пожар в многоэтажке на улице Тургенева в Краснодаре вспыхнул в ночь с субботы на воскресенье, 9 июля. Его заметил сотрудник мэрии города – Григорий Аноян. Вместе с друзьями он вышел на улицу из дома напротив.

Чтобы не терять время, парни бросились на помощь спящим жильцам. Они вызвали пожарные расчеты и начали обход квартир.

«Стали подниматься по этажам, стучать в двери, кричать, что в доме пожар, чтобы люди скорее выходили на улицу», – рассказал Ведущий специалист управления по жилищным вопросам мэрии «Краснодарским известиям».

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь пожара составила 60 квадратных метров. Горела одна из квартир на последних этажах многоэтажки. Из дома было эвакуировано 23 человека и 8 – спасено.