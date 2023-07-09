В Краснодаре откачивают воду на улице Московской Фото: t.me/emnaumov

В Краснодаре готовы 24 спецмашины и 12 мотопомп для устранения возможных последствий непогоды. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем telegram-канале. Городские службы мониторят ситуацию и работают в режиме повышенной готовности.

«Сотрудники муниципальной Службы спасения уже находятся на самых проблемных местах. В том числе дежурная группа работает в районе Московской», – отметил мэр Краснодара.

Жителей и гостей города просят учитывать погодные условия и заранее планировать маршрут.

Напомним, штормовое предупреждение в Краснодарском крае действует до 10 июля.