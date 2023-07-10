В Краснодаре для устранения провала на Тургенева ограничили движение

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В Краснодаре на улице Тургенева перекрыли дорогу в сторону Дзержинского. Накануне здесь появился провал из-за аварии на канализационных сетях.

- В настоящее время ведутся восстановительные работы. На это время изменится маршрут общественного транспорта, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, автобусы № 4, 32, 36, 39, 40, 42, 67, 105а, 106а, 163а, 183а будут объезжать аварийный участок на Тургенева через Дальнюю до Рашпилевской, затем до кольца по Дзержинского и далее по маршрутам.

Автобусы № 2, 9 и 55 от Атарбекова будут ехать по Дальней, Рашпилевской, Дзержинского и далее по маршруту.

Троллейбусы по маршруту № 10 будут идти от автовокзала «Южный» до Бальнеолечебницы. А троллейбусы № 21 — от Троллейбусного депо № 1 до Домбайской.

Маршрут № 2 отменен.