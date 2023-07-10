Кондратьев попросил туристов и местных жителей не купаться в море

На Кубани продолжают устранять последствия непогоды. Фото: t.me/kondratyevvi

На Кубани в выходные прошли сильные ливни с грозами. В некоторых районах подтопило улицы и дворы. В связи с ситуацией, губернатор Кубани обратился к жителям и гостям края и попросил не заходить в море из-за сильных волн и ветра.

«Больше всего пострадали Сочи, Краснодар и Славянский район. Там работы шли всю ночь. Спасатели и МЧС откачивали воду при помощи специальной техники», - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в Сириусе, в поселке Мирном эвакуировали 54 человека. На данный момент они находятся в пункте временного размещения. Людям оказывают всю необходимую помощь.