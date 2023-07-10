В МЧС предупредили о возможном подъеме уровня воды на побережье Азовского моря

В крае действует штормовое предупреждение Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кубани действует штормовое предупреждение по ветровому нагону на побережье Азовского моря. Из-за ветрового нагона возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок.

«Ночью, утром и до 14 часов 10.07.2023 в восточной половине Азовского моря ожидается сильный северный, северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с, высота волн 0,8-1,3 м», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В случае возникновения ЧС жителям необходимо обращаться в экстренные службы по номерам 112, 01 и 101.