Двоих детей и водителя иномарки госпитализировали Фото: пресс-служба МВД по Адыгее

В Адыгее в ДТП погибли три человека, в том числе 8-летний ребенок. Смертельная авария произошла 9 июля около 23:00 вблизи поселка Зарево Шовгеновского района.

Предварительно, 41-летний житель Ставропольского края Lada Granta не уступил дорогу Audi. Иномарка, в свою очередь, проезжала по главной дороге. В результате автомобили столкнулись.

В отечественной легковушке в момент ДТП находились пять человек. Водитель, 41-летняя женщина и 8-летняя девочка скончались на месте аварии. Мальчика и девочку 7 и 13 лет доставили в Адыгейскую детскую республиканскую клиническую больницу. Кроме того, госпитализирован водитель Audi – 40-летний житель Шовгеновского района.

В настоящее время все обстоятельства и детали аварии устанавливаются.

«Следственным подразделением полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.