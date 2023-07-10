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НовостиОбщество10 июля 2023 6:54

В Краснодаре подтопило детский сад на Западном обходе

Учреждение временно закрыли
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре подтопило детский сад на Западном обходе Фото: krd.ru

В Краснодаре подтопило детский сад на Западном обходе Фото: krd.ru

В Краснодаре подтопило детский сад на Западном обходе. Дошкольное учреждение «Стрекоза» временно закрыли. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«После дождливых выходных территорию учреждения снова подтопило. Поэтому детсад временно приостановил работу», – уточнили в мэрии.

В настоящее время городские спасатели откачивают воду. Устранить последствия дождей планируют до конца дня.

«После чего дети смогут вернуться в дошкольное учреждение», – добавили в пресс-службе администрации.