В Краснодаре подтопило детский сад на Западном обходе Фото: krd.ru
В Краснодаре подтопило детский сад на Западном обходе. Дошкольное учреждение «Стрекоза» временно закрыли. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«После дождливых выходных территорию учреждения снова подтопило. Поэтому детсад временно приостановил работу», – уточнили в мэрии.
В настоящее время городские спасатели откачивают воду. Устранить последствия дождей планируют до конца дня.
«После чего дети смогут вернуться в дошкольное учреждение», – добавили в пресс-службе администрации.