В Краснодаре подтопило детский сад на Западном обходе Фото: krd.ru

В Краснодаре подтопило детский сад на Западном обходе. Дошкольное учреждение «Стрекоза» временно закрыли. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«После дождливых выходных территорию учреждения снова подтопило. Поэтому детсад временно приостановил работу», – уточнили в мэрии.

В настоящее время городские спасатели откачивают воду. Устранить последствия дождей планируют до конца дня.

«После чего дети смогут вернуться в дошкольное учреждение», – добавили в пресс-службе администрации.