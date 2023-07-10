Более 200 домовладений пострадало в Сочи после потопа

Сейчас 240 горожан из Хосты и Адлера находятся в пунктах временного размещения

Мониторинговые группы после инструктажа приступили к обходам территорий в Сочи. Из-за залповых ливней пострадало порядка 200 домовладений. Сейчас 240 горожан из Хосты и Адлера находятся в пунктах временного размещения, почти все – жители Сириуса, на курорте оказывают все необходимое содействие.

Дожди местами продолжаются, утром для ликвидации последствий стихии привлекли еще 150 человек. Непогода бушует третий день. В Сириусе, куда пришелся основной удар, развернули оперативный штаб, туда могут обратиться люди за помощью. Чтобы максимально быстро справиться с последствиями, в пострадавших районах ввели режим ЧС.

Сейчас ситуация контролируемая. Благодаря своевременному оповещению о надвигающейся непогоде жертв и серьезных повреждений инфраструктуры удалось избежать.

"Мы продолжаем круглосуточную работу до полной ликвидации последствий, со всеми пострадавшими работаем адресно. О принятых мерах докладываю нашему губернатору Вениамину Кондратьеву", - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Люди и техника находятся в зонах подтопления и оперативно реагируют на внештатные ситуации. Купание в море по-прежнему запрещено – волны до полутора метров. Берегите себя и своих близких, штормовое предупреждение действует до конца дня.