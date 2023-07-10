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НовостиОбщество10 июля 2023 7:02

Керченская паромная переправа возобновила работу

Ранее ее приостанавливали из-за сильного ветра
Светлана ОВДЕЙ
Керченская паромная переправа возобновила работу Фото: t.me/opershtab23

Керченская паромная переправа возобновила работу Фото: t.me/opershtab23

Керченская паромная переправа возобновила работу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма. Ранее работу паромов приостанавливали из-за сильного ветра.

«За минувшие сутки силами пассажирско-автомобильных и железнодорожных паромов в обе стороны выполнено 12 рейсов, перевезено 554 пассажира, 56 железнодорожных вагонов, 389 единиц автомобильного транспорта», – уточнили в минтрансе Крыма.

Тем временем пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края 10 июля составляет 8 километров. По словам водителей, в дорожном заторе приходится постоять 2-2,5 часа.