Аэропорт работает в штатном режиме Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи 17 самолетов ушли на запасные аэродромы во время разгула непогоды. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города-курорта. Воздушная гавань работает в штатном режиме.

«За прошедшие сутки командирами 17 воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов», – сообщили в городском департаменте.

Уточняется, что утром 10 июля 15 из 17 самолетов, ушедших на запасные аэродромы, вернулись в воздушную гавань. Из них обслужили и отправили 13 рейсов.

Напомним, штормовое предупреждение по сильным дождям действует до 10 июля включительно.