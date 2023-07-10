В Анапе продлили запрет на купание. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе продлили запрет на купание из-за сильного донного течения. На курорте продолжает бушевать шторм.

«В целях безопасности на пляжах подняты красные флаги, установлены предупредительные информационные таблички. Громкоговорители «Анаспаса» регулярно сообщают о запрете, МЧС патрулируют береговую линию, - рассказали в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что запрет может быть снять в любой момент, как только изменятся погодные условия и стихнет шторм. До этого момента отдыхающих просят с пониманием отнестись к ситуации и не подвергать риску жизнь и здоровье.