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НовостиКарта Кубани10 июля 2023 7:47

В Анапе продлили запрет на купание из-за сильного донного течения

На пляжах подняты красные флаги
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе продлили запрет на купание. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе продлили запрет на купание. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе продлили запрет на купание из-за сильного донного течения. На курорте продолжает бушевать шторм.

«В целях безопасности на пляжах подняты красные флаги, установлены предупредительные информационные таблички. Громкоговорители «Анаспаса» регулярно сообщают о запрете, МЧС патрулируют береговую линию, - рассказали в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что запрет может быть снять в любой момент, как только изменятся погодные условия и стихнет шторм. До этого момента отдыхающих просят с пониманием отнестись к ситуации и не подвергать риску жизнь и здоровье.