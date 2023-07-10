В День семьи, любви и верности AVA Group организовал детские праздники в сданных ЖК

Фото: AVA Group

7 и 8 июля на придомовой территории жилых комплексов «Маршал», Fresh и Novella прошли праздничные мероприятия, которые за два дня посетили свыше 500 детей.

Маленькие гости 7 июля на спортивной площадке ЖК «Маршал» приняли участие в интерактивном спектакле и флешмобе, приуроченном ко Дню семьи. А на следующий день, 8 июля, праздничную эстафету приняли жители ЖК Fresh и Novella.

Тематика организованных активностей была посвящена простым семейным ценностям - заботе о семье и родных людях, донесении важности уважительного отношения не только к старшим, но и ко всем окружающим.

Праздничная программа прошла в компании любимых героев мультфильма «Три кота». Для маленьких гостей состоялась зажигательная дискотека для всей семьи. Поддержал настроение обаятельный фокусник, который не только устроил волшебное представление, но и познакомил детей и взрослых с животными – обезьяной, змеей и кроликами: от его выступления дети остались в восторге. Самые активные участники рассказали стихи, посвященные семье. И, конечно, по традиции завершился праздник ярким фейерверком, проведением интересных конкурсов и вручением подарков от холдинга AVA Group.

Яркие и увлекательные праздники с зажигательной дискотекой, песнями и подарками, посвященные Дню семьи, любви и верности, были организованы для формирования у детей понимания роли семьи, ее значимости и уникальности. AVA Group уверен, что сохранение семейных ценностей является основной задачей нашего поколения.

Инвестиционный холдинг AVA Group основан в 2007 году. Штаб-квартира расположена в городе Краснодаре. Сегодня холдинг имеет развитую сеть представительств в городах РФ – Москва, Сочи, Новороссийск, Норильск, Красноярск, Новосибирск. Начиная свою деятельность как девелопер, сегодня холдинг AVA Group инвестирует в развитие медицинского и гостиничного бизнеса, производство строительных материалов, логистику. Политика устойчивого развития бизнеса предусматривает участие холдинга в спортивной жизни, заботе об экологии, общественной жизни городов присутствия

ЖК "Fresh", застройщик ООО "АВА ДЕВЕЛОПМЕНТ ПЛЮС", проектная декларация: наш.дом.рф.

Реклама. https://avagroup.ru/ LjN8K3PqA