В Краснодаре многодетным семьям вручили медали «Родительская доблесть» Фото: Кубанская митрополия

В Краснодаре многодетным семьям вручили медали «Родительская доблесть». На торжественной церемонии присутствовал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

В Екатерининском зале собрались лучшие многодетные региона. Среди них была и семья священнослужителя Екатеринодарской епархии. Иерей Дионисий Зубан служит в храме иконы Божией Матери «Целительница» Краснодара С матушкой Анной они воспитывают шестерых детей. Глава региона наградил семью медалью «Родительская доблесть». В 2023 году выплату к ней увеличили до двух млн рублей.

Митрополит Григорий отметил, что праздник семьи, любви и верности отмечается в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии, которые явили пример любви и того, как следует жертвовать своими интересами ради блага ближнего.

«Брак как союз мужчины и женщины – это Богом установленный институт, это то, что учреждено Богом. Христос говорит: то, что Бог соединил, человек да не разлучает. Семья — это действительно ценность, это залог благополучия нашего общества, залог будущего нашего общества. Так всегда было и будет. России, нашей Родине сейчас нужны многодетные семьи, и вы, дорогие мои, являете пример для других», – обратился к семьям владыка.

В настоящее время в Краснодарском крае насчитывается около 94 тысяч многодетных семей.