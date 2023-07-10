Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за шторма

Работа Керченской паромной переправы приостановлена Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма. Паромы вновь не осуществляют перевозки из-за шторма.

«В связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», – говорится в сообщении.

О том, когда работа Керченской переправы возобновится, не уточняется. В настоящее время сотрудники ждут улучшения погоды.