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НовостиОбщество10 июля 2023 8:27

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за шторма

Паромы продолжат перевозить авто и пассажиров после улучшения погоды
Светлана ОВДЕЙ
Работа Керченской паромной переправы приостановлена Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Работа Керченской паромной переправы приостановлена Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма. Паромы вновь не осуществляют перевозки из-за шторма.

«В связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», – говорится в сообщении.

О том, когда работа Керченской переправы возобновится, не уточняется. В настоящее время сотрудники ждут улучшения погоды.