В Краснодаре строят детский сад на 250 мест по улице Ветеранов

На стройплощадке заливают фундамент Фото: t.me/emnaumov

В Краснодаре стартовало строительство детского сада на 250 мест. Дошкольное учреждение возводят по улице Ветеранов, 85. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем telegram-канале.

В настоящее время специалисты заливают фундамент будущего учреждения.

«Для жителей этого района — долгожданное событие. Многоэтажки достраиваются, а ближайший действующий садик аж в 30 минутах ходьбы. Застройщик надежный, подвести жителей не сможет», – отметил Евгений Наумов.

Детский сад планируют достроить к концу 2024 года.