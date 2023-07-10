Концерн «Покровский» поздравил многодетные семьи

Фото предоставлено пресс-службой Концерна Покровский

8 июля в России отметили День семьи, любви и верности. Праздник официально установлен указом президента Владимира Путина в 2022 году и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. В группе компаний «Концерн «Покровский» к этому дню подготовили подарки для сотрудников, в семьях которых воспитываются четверо и более детей. Таких семей в группе компаний – двадцать.

«Семья – главная ценность нашего общества. Это крепкий дом, это традиции, это поддержка и опора. Но самое главное, семья - это дети, наша надежда и наше будущее. Поэтому особые слова благодарности мы хотим выразить многодетным семьям – за их родительский труд, терпение, заботу и ответственность, а также значительный вклад в развитие и укрепление института семьи», - подчеркнул управляющий производством ГК «Концерн «Покровский» Максим Мишарев в своем обращении к сотрудникам предприятий.

Фото предоставлено пресс-службой Концерна Покровский

Подарки для детей изготовили особенные подопечные РГООИ «Надежда», в рамках которой работают мастерские социальной занятости для молодых инвалидов с ментальными нарушениями. В них ребята вручную делают мыло и свечи, вкладывая в них свои эмоции и заботу о будущем обладателе. Поэтому каждый подарок – уникален и является связующей нитью между людьми с инвалидностью и детьми, для которых они создавали свои изделия.

«В мастерской «Лаванда» мы уже трудоустроили шесть молодых людей с ментальной инвалидностью. Это ребята с очень низкими стартовыми возможностями, и на открытом рынке труда пока даже с сопровождением они работать не могут. Мы хотим показать, что люди с ментальными нарушениями могут в меру своих способностей участвовать в производстве продукции, которая по качеству не отличается от продукции других успешных брендов. По нашему убеждению, это дает людям с особенностями здоровья опору в жизни, уверенность в себе и осознание своей востребованности, а также влияет на то, как их воспринимают окружающие, делает общество более инклюзивным и лояльным», - рассказала Ирина Смирнова, председатель РГООИ «Надежда».

Проект реализуется при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

В честь семейного праздника были также отмечены многодетные сотрудники агрофирмы-племзавода «Победа», которая входит в Концерн «Покровский».

- В нашей организации поздравили с праздником многодетные семьи и вручили денежные вознаграждения и сладости деткам. Люди — главная ценность предприятия, поэтому мы всегда рады отметить наших работников, чем-то порадовать их. Многодетные сотрудники, в свою очередь, были приятно удивлены и благодарны! – отметил руководитель агрофирмы Алексей Денисенко.