Законодатели Кубани предложили ряд инициатив по изменению федеральных законов

На повестке - вопросы, связанные с изменением ряда федеральных законов. Первым участники заседания рассмотрели законопроект о корректировке статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Изменения связаны с тем, что к полномочиям органов госвласти субъектов РФ до начала текущего года было отнесено осуществление регионального государственного надзора за применением подлежащих госрегулированию цен, тарифов на товары и услуги. В связи с полным вступлением в силу Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» указанное полномочие было исключено.

В рамках заседания парламентарии обсудили также инициативу о внесении изменений в главу 23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 23.3 КоАП РФ, закрепив в ней возможность передачи полномочий Краснодарскому краю по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 12.16 КоАП, связанных с несоблюдением требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств.

Руководитель ЗСК добавил, что основная задача органов власти края – создать благоприятные условия для жителей и гостей региона, в том числе на дорогах.

«Одними запретительными мерами решить проблему не удастся. Нужны перехватывающие парковки. И не только в Краснодаре, но и в Сочи, Геленджике, Анапе и других городах. Их необходимо учитывать в генеральных планах территорий», – подчеркнул Юрий Бурлачко и поручил комитету ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта, дорожного хозяйства и связи проработать этот вопрос.