Уголовное дело передали в суд Фото из архива КП

В Краснодаре осудят двоих приезжих за мошенничество с квартирами на 26,5 млн рублей. Расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемыми по делу стали 42-летний житель Воронежа и 46-летний житель Ростова-на-Дону.

«По поддельным документам они приобретали право собственности на чужую недвижимость, а также похищали денежные средства, вырученные от ее продажи», – сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Так, обвиняемые подыскивали квартиры в Краснодаре, представлялись покупателями или арендаторами, получали от владельцев копии документов о праве на недвижимость и паспортов. После этого мужчины выдавали себя за собственников или находили людей, которые похожи на настоящих владельцев. Позже их представляли собственниками квартир в регистрирующих органах.

«Переоформив квартиры на свое имя, злоумышленники продавали их третьим лицам, вырученными денежными средствами распоряжались по своему усмотрению», – сообщили в пресс-службе МВД по краю.

Всего ущерб пяти владельцам недвижимости составил почти 26,5 млн рублей. В настоящее время уголовное дело передали для рассмотрения в суд. Уточняется, что обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.