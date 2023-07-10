На очередной сессии подведут итоги работы за первый парламентский год ЗСК

В Законодательном Собрании края завершается формирование перечня вопросов предстоящей очередной 21-й сессии. Руководитель регионального парламента Юрий Бурлачко рассказал о наиболее значимых инициативах, подготовленных комитетами к рассмотрению 13 июля.

«На данный момент в проект повестки дня пленарного заседания включено порядка 30 вопросов. Не так давно, на июньской сессии, мы утвердили закон об исполнении краевого бюджета. Принятый нами документ показал способность региональной экономики справляться со сложностями, переживать их и восстанавливаться, что актуально в самый пик санкционного давления. В сложнейших условиях Кубань выстояла, удержали позиции предприятия, регион добился роста доходов бюджета, что позволило составить позитивный прогноз на этот год.

Ключевым вопросом на сессии станет рассмотрение законопроекта о внесении изменений в бюджет Краснодарского края 2023 года и ближайших двух лет. Сейчас основные параметры документа уточняются, но уже можно говорить об увеличении доходной и расходной частей. Причем рост доходов обусловлен увеличением налоговых поступлений. Другими словами, подтверждается тот факт, что край умеет зарабатывать.

В приоритетном порядке в повестку мы включили и ряд вопросов, касающихся поддержки участников СВО. В частности, законодательно закрепим за их детьми право на льготное оздоровление и отдых. Теперь они будут иметь преимущество при получении путевок в санаторно-курортные организации.

А в завершение подведем итоги деятельности первого парламентского года ЗСК седьмого созыва. Напомню, нынешний созыв Законодательного Собрания края избран в сентябре 2022 года. Спустя десять месяцев работы парламентский год заканчивается, наступает перерыв между пленарными заседаниями», – пояснил, комментируя проект повестки предстоящей сессии ЗСК, Юрий Бурлачко.