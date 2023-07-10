Краснодарский край вошел в пятерку лидеров - промышленных регионов России Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край вошел в пятерку лидеров среди промышленных регионов России. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Кубань занимает четвертую строчку федерального рейтинга.

Результаты рейтинга озвучили на международной промышленной выставке «Иннопром-2023». Она проходит в Екатеринбурге. Как отметил губернатор Вениамин Кондратьев, лидирующие позиции Кубани говорят об эффективной совместной работе власти и бизнеса.

«Это, например, меры поддержки, которые мы существенно нарастили в условиях усилившихся санкций. Благодаря чему Краснодарский край – один из немногих регионов, которому удалось сохранить положительную динамику в развитии промышленного комплекса», – сказал глава региона.

В 2022 году индекс промпроизводства на Кубани достиг 100,8%, что на 1,4% больше среднего показателя по стране. Отгрузка промышленной продукции увеличилась на 11,6%, достигнув 464,2 млрд рублей.

В 2023 году в Краснодарском крае на развитие промышленной отрасли направят 1,5 млрд рублей. Приоритетным направлением в отрасли промышленности в регионе остается запуск импортозамещающих производств.

«С господдержкой реализованы проекты по расширению выпуска радиоэлектронной продукции и тяжелых станков в Краснодаре, сухих строительных смесей в Кореновском районе», – отметил Вениамин Кондратьев.

До 2030 года на Кубани планируют реализовать 27 проектов по строительству и развитию импортозамещающих производств.