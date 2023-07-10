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НовостиПроисшествия10 июля 2023 10:09

Пять человек пострадали в ДТП с мотоциклом в Темрюке

В том числе госпитализированы двое детей
Светлана ОВДЕЙ
Всех пострадавших доставили в больницу Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Всех пострадавших доставили в больницу Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Пять человек пострадали в ДТП с мотоциклом в Темрюке. Авария произошла 10 июля в 11:18 на улице Розы Люксембург вблизи комплекса «Военная горка»

«36-летний водитель мотоцикла Honda не предоставил преимущества в движении и допустил наезд на четверых пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате пострадали водитель и пешеходы, в том числе двое детей 6 и 8 лет.

«Все они госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести», – добавили в пресс-службе ГИБДД по краю.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, движение регулируется госавтоинспекторами.