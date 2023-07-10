В доме на Клинической продолжаются восстановительные работы Фото: департамент строительства Краснодара

Мэр Краснодара поручил разобраться с протечкой временной кровли в пострадавшем доме на Клинической. Ситуацию, возникшую в многоэтажке, обсудили на аппаратном совещании.

Жильцы многоэтажки пожаловались на то, что во время дождя подъезды и квартиры начинает подтапливать.

«Что за вопиющий факт у нас? Мы одной рукой делаем, другой рукой только ухудшаем состояние этого дома. И это после того несчастья, которое здесь произошло для каждого жителя. Такие моменты просто недопустимы», – сказал Евгений Наумов.

Как сообщили на совещании, протечка возникла после повреждения временного купола из-за непогоды. Он установлен в местах, где нет кровли. В настоящее время работает комиссия. После обследования в квартирах точечно устранят повреждения.

Полностью завершить восстановление планируют к середине августа.

Напомним, хлопок бытового газа на пятом этаже дома по улице Клинической, 18 произошел вечером 24 мая. Взрывной волной частично разрушило фасад здания. В результате ЧП пострадала одна женщина, которую с ожогами доставили в больницу. Позже на месте происшествия ввели локальный режим ЧС.