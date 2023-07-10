Залповые дожди размыли пляж «Дельфин» в Геленджике

Часть пляжей в Геленджике закрыли из-за погоды Фото: t.me/BogodistovAA

В Геленджике во время залповых дождей размыло пляж «Дельфин». Под удар непогоды попали еще несколько пляжных территорий, на которые нанесло водоросли и мусор. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов в своем telegram-канале.

«До конца дня все последствия будут устранены», – уточнил глава Геленджика.

В настоящее время из-за погоды запрещено купаться в море на пляжах Дивноморского и Архипо-Осиповского округов. В Геленджике, Кабардинке, Бетте и Кринице запреты не установлены.

«Обращайте внимание на флаги, которые вывешиваются на пляжах. Напоминаю, что черный флаг обозначает запрет на купание в море», – обратился к жителям и гостям курорта Алексей Богодистов.

Напомним, штормовое предупреждение в Краснодарском крае продлили до 12 июля.