Мотоциклист сбил пешеходов на нерегулируемом переходе Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В больнице умерла 6-летняя девочка, попавшая под мотоцикл в Темрюке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, ДТП произошло 10 июля в 11:18 на улице Розы Люксембург вблизи комплекса «Военная горка». 36-летний водитель мотоцикла Honda не притормозил и сбил четверых пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

В больницу доставили с травмами мотоциклиста и пешеходов, в том числе двоих детей 6 и 8 лет. 6-летняя девочка позже скончалась.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.