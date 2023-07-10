В Краснодаре два участка улицы Чапаева будут пешеходными по выходным Фото: Телеканал «Краснодар»

В Краснодаре два участка улицы Чапаева будут пешеходными по выходным. Их планируют перекрывать с пятницы по воскресенье. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов на аппаратном совещании.

Так, по выходным будут пешеходными участки от Рашпилевской до Красной и от Красной до Красноармейской.

«Обновленную улицу необходимо сделать пешеходной и использовать с пользой. Заранее спланировать программу активностей — мероприятия должны быть интересны, в том числе для молодежи», – отметил глава города.

В настоящее время участки благоустроили и установили ограждения от нарушителей, которые паркуются на тротуарах. Уточняется, что схемы временного перекрытия согласовали. Водители смогут проезжать по альтернативным маршрутам по соседним улицам. Для автомобилистов установят специальные знаки.

Напомним, улицу Чапаева в Краснодаре отремонтировали и открыли для проезда машин в мае 2023 года. Здесь расширили пешеходную зону, заменили плитку и бордюры, создали парковочные места. От Рашпилевской до Красноармейской появились заездные карманы по нечетной стороне. Кроме того, на улице убрали велодорожки.