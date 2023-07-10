Режим ЧС действует в Хостинском районе Сочи и поселке Мирном после потопа

Спасатели помогают местным жителям

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел выездной оперативный штаб на Триумфальной в Сириусе, здесь сейчас самая сложная ситуация. Людей через затопленную улицу перевозят спасатели. Мобилизованы силы Водоканала и Водостока — порядка 30 единиц техники. Когда дождь прекратится, воду откачают полностью.

Режим ЧС действует в Хостинском районе Сочи и в границах поселка Мирного и ряда прилегающих улиц Сириуса. Администрация курорта работает во взаимодействии с администрацией Федеральной территории.

"Сейчас главное – оказать необходимую поддержку пострадавшим. Люди в пунктах временного размещения обеспечены всем необходимым. Продолжаем подворовые обходы, помогаем людям с документами для компенсаций. Ведем разъяснительную работу, к ней подключились наши депутаты, общественники и волонтеры. Отдельно поручил всему санаторно-курортному комплексу координировать передвижение групп туристов", - рассказал Алексей Копайгородский.

Открыли на курорте также сочинскую горячую линию, сообщить о подтоплении или потребности в помощи можно по номеру +7-995-211-28-31.

Штормовое предупреждение в Сочи продлено еще на сутки, до конца 11 июля. Грозовой фронт может сместиться от Адлера и Хосты в сторону Лазаревского района. Сейчас в ликвидации последствий стихии занято около 500 человек и 80 единиц техники. Если будет необходимо — выведут дополнительные силы. Все службы продолжают работать в круглосуточном режиме.