Технический этап работ завершат летом 2024 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Горячем Ключе мусорный полигон ликвидируют к осени 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Рекультивацию проводят по нацпроекту «Экология».

В настоящее время работы идут согласно графику. Так, разработку грунта на мусорном полигоне выполнили на 45%.

Отмечается, что технический этап завершат летом 2024 года. Биологическое восстановление земли продлится до осени 2024 года.

«Свалка в Горячем Ключе является одним из крупных объектов размещения отходов, исчерпавших свой ресурс», – отметили в пресс-службе администрации.

Всего на участке накоплено около 500 тысяч кубометров твердых коммунальных и промышленных отходов.