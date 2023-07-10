В Анапе в выходные утонул мужчина. Фото: t.me/MoreOz

В Анапе во время сильного шторма утонул мужчина. Людей все время выгоняли из воды спасатели, но это не помогло.

- Анализ оперативный обстановки показывает, что за минувшие выходные на водных объектах края погиб один человек. С начала года число погибших достигло 43 человек, в их числе 7 детей, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в большинстве случаев причины трагедий связаны с неправильным поведением у воды.