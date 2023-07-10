Мотоциклист сбил пешеходов на переходе Фото: кадр из видео

Появилось видео ДТП с мотоциклом в Темрюке, где погибла 6-летняя девочка. Авария произошла 10 июля в 11:18 на улице Розы Люксембург вблизи комплекса «Военная горка». Момент происшествия засняли камеры видеонаблюдения, установленные на трассе.

На кадрах видно, как несколько человек начинают переходить дорогу по пешеходному переходу. В этот момент мотоциклист не притормаживает рядом с пропускающей пешеходов машиной, а едет дальше. В результате он сбивает людей.

Известно, что мотоциклом Honda управлял 36-летний мужчина. Водителя и четверых пешеходов, в том числе двоих детей 6 и 8 лет, госпитализировали. Позже 6-летняя девочка скончалась в больнице.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.